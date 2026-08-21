Sentez-vous sport 2026, Ile de Nantes -Parc des Chantiers, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Ile de Nantes -Parc des Chantiers · Nantes
Informations pratiques
Sentez-vous sport 2026 12 et 13 septembre Ile de Nantes -Parc des Chantiers Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
17 comités, clubs sportifs et associations de santé se rassembleront pour proposer des initiations sportives gratuites, des démonstrations, des conseils et des informations, faisant de ce village une véritable vitrine du sport-santé en Loire-Atlantique.
️ Restauration et bar sur place
♂️ Initiations et démonstrations sportives pour petits et grands
Animations et surprises
À noter : la journée du lundi 14 septembre est dédiée uniquement aux scolaires et sur inscription
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Le parc des Chantiers accueille la nouvelle édition de Sentez-Vous Sport, l’événement national qui encourage la pratique d’une activité physique et sensibilise à ses bienfaits pour la santé.
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