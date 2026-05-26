Alençon

Septembre Musical de l’Orne

54 Rue Saint-Blaise Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-04

Du 4 au 27 septembre 2026, le Septembre Musical de l’Orne revient pour sa 44ème édition, avec de belles propositions artistiques à découvrir ou à redécouvrir.

Cette année, le public pourra entendre aux quatre coins du département de célèbres talents de la musique mais également découvrir des étoiles montantes dans une programmation remplie de découvertes.

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la programmation .

54 Rue Saint-Blaise Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne

L’événement Septembre Musical de l’Orne Alençon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CUA ALENCON