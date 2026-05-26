Septembre Musical de l’Orne Alençon
Septembre Musical de l’Orne Alençon vendredi 4 septembre 2026.
Alençon
Septembre Musical de l’Orne
54 Rue Saint-Blaise Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-04
Du 4 au 27 septembre 2026, le Septembre Musical de l’Orne revient pour sa 44ème édition, avec de belles propositions artistiques à découvrir ou à redécouvrir.
Cette année, le public pourra entendre aux quatre coins du département de célèbres talents de la musique mais également découvrir des étoiles montantes dans une programmation remplie de découvertes.
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la programmation .
54 Rue Saint-Blaise Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne
L’événement Septembre Musical de l’Orne Alençon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CUA ALENCON
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