Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Place de l’église Écouché-les-Vallées
dimanche 6 septembre 2026 · Place de l'église · Écouché-les-Vallées
Informations pratiques
Écouché-les-Vallées
Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano
Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Dimanche 6 septembre à 16h Eglise Notre-Dame d’Écouché les Vallées
Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano
Par Anne Queffélec
Ludwig van Beethoven Sonate n° 31 op. 110
Par Gaspard Dehaene Florent Schmitt En rêvant, extrait de Soirs op. 5
Mel Bonis Au crépuscule
Maurice Ravel Jeux d’eau
Gabriel Fauré Valse-Caprice n° 1
Duo 4 mains
Franz Schubert Rondo D.951 Notre amitié est invariable
Franz Schubert Lebensstürme D.947 .
Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano
L’événement Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
À voir aussi à Écouché-les-Vallées (Orne)
- Attrape-moi si tu peux !, Parking de Mesnil-Glaise, près du pont sur l’Orne, Écouché-les-Vallées 4 août 2026
- Balade nature Attrape-moi si tu peux ! MESNIL-GLAISE Écouché-les-Vallées 4 août 2026
- Marché de producteurs locaux Écouché-les-Vallées 7 août 2026
- Entre terres et eaux, place du général Warabiot, Écouché-les-Vallées 10 août 2026
- Entre eaux et Terre à Ecouché Écouché-les-Vallées 10 août 2026