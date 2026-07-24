Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Place de l’église Écouché-les-Vallées

Informations pratiques

Écouché-les-Vallées

Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 16:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Dimanche 6 septembre à 16h Eglise Notre-Dame d’Écouché les Vallées

Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

Par Anne Queffélec

Ludwig van Beethoven Sonate n° 31 op. 110

Par Gaspard Dehaene Florent Schmitt En rêvant, extrait de Soirs op. 5

Mel Bonis Au crépuscule

Maurice Ravel Jeux d’eau

Gabriel Fauré Valse-Caprice n° 1

Duo 4 mains

Franz Schubert Rondo D.951 Notre amitié est invariable

Franz Schubert Lebensstürme D.947 .

Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

L’événement Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme