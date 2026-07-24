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Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Place de l’église Écouché-les-Vallées

dimanche 6 septembre 2026 · Place de l'église · Écouché-les-Vallées

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
61150 Écouché-les-Vallées
Département
Orne
Tarif

Écouché-les-Vallées

Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Dimanche 6 septembre à 16h Eglise Notre-Dame d’Écouché les Vallées
Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

Par Anne Queffélec
Ludwig van Beethoven Sonate n° 31 op. 110

Par Gaspard Dehaene Florent Schmitt En rêvant, extrait de Soirs op. 5
Mel Bonis Au crépuscule
Maurice Ravel Jeux d’eau
Gabriel Fauré Valse-Caprice n° 1

Duo 4 mains
Franz Schubert Rondo D.951 Notre amitié est invariable
Franz Schubert Lebensstürme D.947   .

Place de l’église Eglise Notre-Dame Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99  info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano

L’événement Septembre Musical de l’Orne Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, piano Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme

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