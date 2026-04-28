Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra Le Quai des Arts Argentan

Argentan

Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra

Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La Bohème, l’opéra

Septembre Musical de l’Orne

Sous la direction de Bryan Evans, le programme de Giacomio Puccini est

inteprété avec passion et énergie, et promet une soirée lyrique intense dans le

Paris romantique du XIXe.

Réservations www.septembre-musical.com

Quai des Arts

Payant, sur réservation .

Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra

L’événement Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra Argentan a été mis à jour le 2026-04-28 par Orne Tourisme