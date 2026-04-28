Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra Le Quai des Arts Argentan
Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra Le Quai des Arts Argentan vendredi 25 septembre 2026.
Argentan
Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra
Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
La Bohème, l’opéra
Septembre Musical de l’Orne
Sous la direction de Bryan Evans, le programme de Giacomio Puccini est
inteprété avec passion et énergie, et promet une soirée lyrique intense dans le
Paris romantique du XIXe.
Réservations www.septembre-musical.com
Quai des Arts
Payant, sur réservation .
Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra
L’événement Septembre Musical de l’Orne La Bohème, l’opéra Argentan a été mis à jour le 2026-04-28 par Orne Tourisme
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