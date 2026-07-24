Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure rue du collège Flers
dimanche 13 septembre 2026 · rue du collège · Flers
Informations pratiques
Flers
Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure
rue du collège Le Forum Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dimanche 13 septembre à 16h Le Forum de Flers
Choeur Mikrokosmos Loïc Pierre, Mise en scène, scénographie et direction musicale
Saga des peuples sans armure
Tulga Yesilaltay (1967) Scansion Taiboku
Veljo Tormis (1930-2017) Helletused / l’appel des bergères
Tulga Yesilaltay (1967) Marche Taiboku
Arvo Pärt (1935) O Weisheit / Ô sagesse
Veljo Tormis (1930-2017) Käsikivimäng / Lavandières
Balthazar Serna (1993) Tsūro
Veljo Tormis (1930-2017) Sõrmemähkimismäng / Veillées vieilles
Eitetsu Hayashi (1952) Utage
Veljo Tormis (1930-2017) Varjele, Jumala, soasta / Plus jamais ça
Veljo Tormis (1930-2017) Lauliku lapsepõli / Berceuse bleue
Tulga Yesilaltay (1967) Kyojaku
Arvo Pärt (1935) O Morgenstern / Ô étoile du matin
Veljo Tormis (1930-2017) Laevamang / Transhumance
Tulga Yesilaltay (1967) Sakal
Arvo Pärt (1935) O Adonai
Veljo Tormis (1930-2017) Ussisonad / Imperceptible
Veljo Tormis (1930-2017) René Bosc (1957) Rock Variations on Tormis’s Incantation Raua Needmine
Cyrillus Kreek (1889-1962) Maga, maga, Matsikene / Vie
Jean-Jacques Lemêtre (1952) La fin des fins .
rue du collège Le Forum Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure
L’événement Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure Flers a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
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