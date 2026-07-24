Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure rue du collège Flers

Informations pratiques

Flers

Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure

rue du collège Le Forum Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dimanche 13 septembre à 16h Le Forum de Flers

Choeur Mikrokosmos Loïc Pierre, Mise en scène, scénographie et direction musicale

Saga des peuples sans armure

Tulga Yesilaltay (1967) Scansion Taiboku

Veljo Tormis (1930-2017) Helletused / l’appel des bergères

Tulga Yesilaltay (1967) Marche Taiboku

Arvo Pärt (1935) O Weisheit / Ô sagesse

Veljo Tormis (1930-2017) Käsikivimäng / Lavandières

Balthazar Serna (1993) Tsūro

Veljo Tormis (1930-2017) Sõrmemähkimismäng / Veillées vieilles

Eitetsu Hayashi (1952) Utage

Veljo Tormis (1930-2017) Varjele, Jumala, soasta / Plus jamais ça

Veljo Tormis (1930-2017) Lauliku lapsepõli / Berceuse bleue

Tulga Yesilaltay (1967) Kyojaku

Arvo Pärt (1935) O Morgenstern / Ô étoile du matin

Veljo Tormis (1930-2017) Laevamang / Transhumance

Tulga Yesilaltay (1967) Sakal

Arvo Pärt (1935) O Adonai

Veljo Tormis (1930-2017) Ussisonad / Imperceptible

Veljo Tormis (1930-2017) René Bosc (1957) Rock Variations on Tormis’s Incantation Raua Needmine

Cyrillus Kreek (1889-1962) Maga, maga, Matsikene / Vie

Jean-Jacques Lemêtre (1952) La fin des fins .

rue du collège Le Forum Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure

L’événement Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure Flers a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme