UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Flers

Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure rue du collège Flers

dimanche 13 septembre 2026 · rue du collège · Flers

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
rue du collège
Adresse
Le Forum
Ville
61100 Flers
Département
Orne
Tarif

Flers

Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure

rue du collège Le Forum Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Dimanche 13 septembre à 16h Le Forum de Flers
Choeur Mikrokosmos Loïc Pierre, Mise en scène, scénographie et direction musicale

Saga des peuples sans armure

Tulga Yesilaltay (1967) Scansion Taiboku
Veljo Tormis (1930-2017) Helletused / l’appel des bergères
Tulga Yesilaltay (1967) Marche Taiboku
Arvo Pärt (1935) O Weisheit / Ô sagesse
Veljo Tormis (1930-2017) Käsikivimäng / Lavandières
Balthazar Serna (1993) Tsūro
Veljo Tormis (1930-2017) Sõrmemähkimismäng / Veillées vieilles
Eitetsu Hayashi (1952) Utage
Veljo Tormis (1930-2017) Varjele, Jumala, soasta / Plus jamais ça
Veljo Tormis (1930-2017) Lauliku lapsepõli / Berceuse bleue
Tulga Yesilaltay (1967) Kyojaku
Arvo Pärt (1935) O Morgenstern / Ô étoile du matin
Veljo Tormis (1930-2017) Laevamang / Transhumance
Tulga Yesilaltay (1967) Sakal
Arvo Pärt (1935) O Adonai
Veljo Tormis (1930-2017) Ussisonad / Imperceptible
Veljo Tormis (1930-2017) René Bosc (1957) Rock Variations on Tormis’s Incantation Raua Needmine
Cyrillus Kreek (1889-1962) Maga, maga, Matsikene / Vie
Jean-Jacques Lemêtre (1952) La fin des fins   .

rue du collège Le Forum Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99  info@septembre-musical.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure

L’événement Septembre Musical de l’Orne Saga des peuples sans armure Flers a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme

À voir aussi à Flers (Orne)