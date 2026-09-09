Septembre Rouge : la Porte de Bourgogne s’illumine pour sensibiliser aux cancers du sang, Porte de Bourgogne, Bordeaux

Informations pratiques

Septembre Rouge : la Porte de Bourgogne s’illumine pour sensibiliser aux cancers du sang 21 – 30 septembre Porte de Bourgogne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T00:00:00+02:00 – 2026-09-21T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Un mois pour mieux connaître les cancers du sang

Leucémies, lymphomes, myélomes… Les cancers du sang regroupent plusieurs types de maladies qui touchent chaque année des milliers de personnes en France. Pourtant, ils restent encore largement méconnus du grand public.

Créée en 2022, la campagne Septembre Rouge vise à mieux faire connaître ces pathologies, à informer sur les parcours de soins et à soutenir les personnes concernées, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent.

La Porte de Bourgogne s’illumine en rouge

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Bordeaux participe à cette mobilisation aux côtés de l’association Vivre avec une NMP en illuminant la Porte de Bourgogne en rouge, du 21 au 30 septembre 2026.

Une façon symbolique de rendre cette cause visible dans l’espace public et de rappeler l’importance de s’informer, de sensibiliser et de soutenir la recherche et les personnes touchées par ces cancers.

Du 21 au 30 septembre 2026

Porte de Bourgogne, Bordeaux

Une mise en lumière dans le cadre de Septembre Rouge

Porte de Bourgogne Porte de Bourgogne 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.vivreavecunenmp.com/septembrerouge2026 »}]

À l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang, la Ville de Bordeaux s’engage pour la 3e année consécutive en illuminant la Porte de Bourgogne du 21 au 30 septembre. Santé Cancers

DR