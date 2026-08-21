Septembre Rouge – Zumb’A Roubaix 2ème édition, Salle Watremez, Roubaix

Informations pratiques

Septembre Rouge – Zumb’A Roubaix 2ème édition Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Watremez Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

L’association Roub’Hémato du service d’hématologie du Centre Hospitalier de Roubaix se mobilise pour Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux maladies du sang.

L’objectif : sensibiliser, informer et échanger avec le grand public et les professionnels de santé autour des maladies hématologiques.

À partir de 14 h 30, profitez d’un après-midi gratuit et ouvert à tous avec :

des stands d’associations de patients, de laboratoires et de nos partenaires

un cycle de conférences autour du thème : « L’hématologie à tous les âges : du jeune adulte au grand âge »

L’après-midi sera ponctué d’un moment convivial autour d’un goûter, propice aux échanges entre patients, proches, professionnels et visiteurs.

À partir de 19 h, place à la bonne humeur avec 2 heures de Zumba animées par 4 coachs exceptionnels, suivies d’un buffet dînatoire.

Participation à la soirée Zumba : 10 €

L’après-midi (stands, conférences et goûter) est entièrement gratuit et ouvert à tous.

En participant à la Zumba, vous soutenez directement les actions de Roub’Hémato. Les bénéfices permettent de financer les nombreuses animations et projets qui améliorent le quotidien des patients en hématologie.

Salle Watremez 13 rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Septembre Rouge – Zumb’A Roubaix

Centre Hospitalier de Roubaix