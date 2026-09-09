Septembre Turquoise : Bordeaux se mobilise contre les cancers gynécologiques, Porte de Bourgogne, Bordeaux

Informations pratiques

Septembre Turquoise : Bordeaux se mobilise contre les cancers gynécologiques 14 – 20 septembre Porte de Bourgogne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T00:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Chaque année en France, près de 18 000 femmes sont touchées par des cancers gynécologiques pelviens. Ces cancers, pourtant fréquents et graves, demeurent largement méconnus et peu visibles dans les campagnes de prévention nationales. Ils sont souvent diagnostiqués tardivement, faute de symptômes identifiés à temps ou de suivi régulier.

Le mois de septembre, dédié à la sensibilisation aux cancers gynécologiques, est l’occasion de rappeler l’importance de l’information et de la vigilance. Mieux connaître les signaux d’alerte peut permettre d’agir plus tôt et d’améliorer les chances de prise en charge.

Certains symptômes, même discrets, doivent inciter à consulter : des douleurs abdominales persistantes, des ballonnements inhabituels, des troubles urinaires, une fatigue inexpliquée ou encore des saignements vaginaux anormaux, en particulier après la ménopause. Ces signes ne sont pas spécifiques, mais leur persistance doit alerter.

Si ces cancers concernent majoritairement les femmes après la ménopause, avec un âge moyen de diagnostic autour de 68 ans, ils peuvent également toucher des femmes plus jeunes. À tout âge, un suivi gynécologique régulier reste essentiel. Or, on observe que les consultations diminuent fortement après 65 ans, alors même que les risques augmentent.

Bordeaux se mobilise

À l’occasion de Septembre turquoise, la Ville de Bordeaux se mobilise et illuminera la porte de Bourgogne en turquoise du 14 au 20 septembre, afin de sensibiliser largement les habitantes et leurs proches à l’importance du dépistage et de la vigilance face à ces cancers.

Cette mobilisation s’inscrit dans un engagement de longue date. En 2025, Bordeaux a été lauréate du trophée du Collectif Turquoise, qui récompense les collectivités locales engagées dans la lutte contre les cancers gynécologiques pelviens. La Ville s’investit dans ce combat avec une approche de la santé à la fois préventive, intégrative et démocratique.

Plusieurs actions concrètes illustrent aujourd’hui cette dynamique :

En recevant le trophée du Collectif Turquoise en 2025, la Ville de Bordeaux avait tenu à remercier chaleureusement l’association pour cette distinction, qui l’encourage, l’honore et l’oblige à poursuivre son engagement.

Cette mobilisation s’inscrit dans une démarche plus large en faveur de la santé des femmes, pour favoriser l’accès à l’information, encourager le recours aux soins et accompagner les habitantes tout au long de leur parcours de santé.

Porte de Bourgogne Porte de Bourgogne 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/place-nansouty-lundi-28-septembre-stand-de-sensibilisation-et-daccompagnement-au-depistage »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/village-sante-durable-2026-deux-jours-pour-prendre-soin-de-soi »}]

Du 14 au 20 novembre, la porte de Bourgogne s’illuminera en turquoise. Un geste symbolique pour la Ville de Bordeaux, engagée dans la lutte contre les cancers gynécologiques pelviens.

DR