Septuor cordes et vents – Pause-concert – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 12:30 – 13:15

Gratuit : non 10 € 10 € tarif unique Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Pause-concertCe Septuor de l’ONPL nous présente ici un compositeur français du 19e siècle que les générations suivantes ont oublié. Né en 1828 à Manosque, Adolphe Blanc quitta très jeune la Provence pour le Conservatoire de Paris. Il se partagea entre sa carrière de violoniste, celle de chef d’orchestre et celle de compositeur. A une époque où Paris ne s’intéressait qu’à l’opéra (Halévy, Meyerbeer, Gounod), Blanc osa se consacrer à la musique de chambre et recueillir l’héritage du siècle précédent. Déroulé :Adolphe Blanc : Septuor opus 40 – 28 min. Gernot Wolfgang : Impressions – 18 min. Sabine Gabbé, violonDamien Séchet, altoAnnabelle Gouache, violoncelleJean-Jacques Rollez, contrebasseEnzo Ferrarato, clarinetteGaëlle Habert, bassonNicolas Gaignard, cor Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte. Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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