Sergey Khachatryan et Alexandre Kantorow Halle aux Grains Toulouse
Sergey Khachatryan et Alexandre Kantorow Halle aux Grains Toulouse mardi 2 février 2027.
Entre le vibrato incandescent du violon de Sergey Khachatryan et le toucher au lyrisme intense d’Alexandre Kantorow, se produit une alchimie sonore. Poésie et virtuosité fusionnent aussi bien dans les œuvres aux contrastes les plus affirmés, que dans les timbres les plus délicats de la musique française du 20e siècle.
PROGRAMME :
STRAUSS : Sonate en mi bémol majeur, op. 18
BEETHOVEN : Sonate pour violon et piano n° 3 en mi bémol majeur, op. 12
BRAHMS : Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108
BABADJANIAN : Sonate pour violon et piano en si bémol mineur
DEBUSSY : Sonate pour violon et piano, L 140
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