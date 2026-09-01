Informations pratiques

Belforêt-en-Perche

Sérigny en fête (vide grenier et animations)

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Samedi Soirée repas fruits de mer. Orchestre Alain Janvier

(35€/pers. et 10€/enfant -12 ans)

Réservation avant le 06/09/26 . Chèque à l’ordre du comité des fêtes, à déposer à la Mairie.

Dimanche Vide grenier sans inscription .

Animations musicale (€)

Buvette & restauration sur place. .

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 67 08 09 93 mazuriervalerie71@gmail.com

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English : Sérigny en fête (vide grenier et animations)

L’événement Sérigny en fête (vide grenier et animations) Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-08-25 par CdC des Collines du Perche Normand