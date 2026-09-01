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Sérigny en fête (vide grenier et animations) Belforêt-en-Perche

samedi 12 septembre 2026 · Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Bourg de Serigny
Ville
61130 Belforêt-en-Perche
Département
Orne
Tarif

Belforêt-en-Perche

Sérigny en fête (vide grenier et animations)

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Samedi Soirée repas fruits de mer. Orchestre Alain Janvier
(35€/pers. et 10€/enfant -12 ans)
Réservation avant le 06/09/26 . Chèque à l’ordre du comité des fêtes, à déposer à la Mairie.

Dimanche Vide grenier sans inscription .
Animations musicale (€)
Buvette & restauration sur place.   .

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 67 08 09 93  mazuriervalerie71@gmail.com

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English : Sérigny en fête (vide grenier et animations)

L’événement Sérigny en fête (vide grenier et animations) Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-08-25 par CdC des Collines du Perche Normand

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