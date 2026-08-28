Service d’art à domicile Salles-Courbatiès
mardi 13 octobre 2026 · Salles-Courbatiès
Informations pratiques
Salles-Courbatiès
Service d’art à domicile
Salles-Courbatiès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Le service d’art à domicile prend l’air et se déploie.
En octobre, rendez-vous à Salles-Courbatiès pour un cabaret à l’heure du goûter avec l’Admr du Pays de Capdenac. Attentive comme nous au bien vieillir au pays , l’association imagine avec nous, une fois par an, une forme participative, ouvertes aux bénéficiaires et à leurs aidantes et aidants. Là, nous réunirons la famille, les hommes et les femmes du lien et du soin, sortirons des foyers, et laisserons place aux artistes pour un goûter extra-ordinaire cousu main… .
Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49
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English :
The art-at-home service is getting out into the open and expanding.
L’événement Service d’art à domicile Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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