Informations pratiques

Salles-Courbatiès

Un saison avec Wajdi Mouawad Un obus dans le coeur

Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Un obus dans le cœur Création en tournée

Wahab est en colère. Appelé en urgence, il se rend à l’hôpital où sa mère se meurt. Pendant ce trajet hivernal, en pleine tempête de neige, il affronte ses pensées, ses souvenirs, le traumatisme d’un attentat sanglant. Sa mère va mourir, et Wahab se dit qu’il va peut-être enfin pouvoir grandir et vivre. Contre elle, contre le chauffeur du bus, contre lui-même, il exprime une rage accumulée. Sa vie d’enfant, marquée par la guerre au Liban, resurgit. Devant sa mère, après cette traversée, le gosse enragé devient un homme. Ce monologue, interprété par Jean Destrem, explore la relation complexe entre un fils et sa mère, mêlant douleur et amour, et la quête des mots pour dire l’indicible.

Tout public à partir de 14 ans

50 minutes environ 5 .

Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49

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English :

A Shell in the Heart A Production on Tour

L’événement Un saison avec Wajdi Mouawad Un obus dans le coeur Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)