Session de musique bretonne Ti ar vro l’Ôté Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Session de musique bretonne

Ti ar vro l’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-16

Telenn et SKV Sonerien Ha Kanerien Vreizh vous invitent à jouer et danser lors des sessions mensuelles de musique bretonne ! Dès 20 h 15, ceux qui le souhaitent peuvent venir pratiquer les thèmes mis en ligne sur notre site www.tiarvro-santbrieg.bzh puis à 21 h on lâche les fauves et on lance la musique ! Les danseurs sont alors les bienvenus. .

Ti ar vro l’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Session de musique bretonne Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme