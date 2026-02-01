Session de musique irlandaise Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc
Session de musique irlandaise Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc jeudi 19 février 2026.
Session de musique irlandaise
Mar'mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 22:00:00
2026-02-19 2026-03-19
Venez jouer, danser ou écouter les artistes du coin !
Ramène tes instruments pour jouer des airs de musique irlandaise. .
Mar'mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
L’événement Session de musique irlandaise Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme