Session de musique irlandaise Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Session de musique irlandaise

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-19

Venez jouer, danser ou écouter les artistes du coin !

Ramène tes instruments pour jouer des airs de musique irlandaise. .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Session de musique irlandaise Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme