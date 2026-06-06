Sessions de réalité virtuelle Centre Paris Anim’Rébeval Paris

Plonge dans un univers incroyable grâce à un atelier de réalité virtuelle ! Équipés de casques VR les participants peuvent explorer des mondes imaginaires, relever des défis ou vivre des aventures immersives comme s’ils y étaient vraiment.

Ludique et interactif, cet atelier est parfait pour apprendre en s’amusant, découvrir de nouvelles technologies ou simplement passer un moment fun entre amis. Une activité originale et futuriste à tester absolument au Centre Paris Anim’ Rébeval pour les 10–14 ans !

Plongez dans un univers immersif grâce à la réalité virtuelle !

Le vendredi 24 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

Le vendredi 24 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

Le vendredi 10 juillet 2026

de 16h30 à 18h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 16h30 à 18h00

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 16h30 à 18h00

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sur inscription auprès de l’accueil du Centre Paris Anim’ Rébeval.

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00;2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00;2026-07-08T16:30:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T16:30:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T16:30:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T15:30:00+02:00;2026-07-21T16:00:00+02:00_2026-07-21T17:30:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T15:30:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T17:30:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T15:30:00+02:00;2026-07-24T16:00:00+02:00_2026-07-24T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’Rébeval 36, rue Rébeval 75019 Paris

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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