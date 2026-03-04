Seul-en-scène : Les merveilles de l’allée des Thuyas, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes

Seul-en-scène : Les merveilles de l’allée des Thuyas 6 et 7 mars Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique

9 € (réduit) / 12 € (plein)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:45:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:30:00+01:00 – 2026-03-07T20:45:00+01:00

1965, dans un appartement haussmannien, un commissaire-priseur passionné d’histoire de l’art procède à la vente d’une esquisse préparatoire de Giotto. Les acheteurs surenchérissent.

Mais peu à peu, le vernis se craquelle : l’homme n’est peut-être pas un expert… mais plutôt un faussaire en fuite. S’engage alors pour André Lune la préparation d’une cavale palpitante, qui croisera le chemin des plus grands artistes des 500 dernières années. Ceux qui ont révolutionné notre représentation du monde. Ceux qui hantent son esprit de leur génie. Ceux qui l’obsèdent. Un voyage sensible, drôle et savant. Une vulgarisation incarnée qui devient une plongée dans la création, l’obsession, la valeur et le doute.

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-instinctifs/evenements/les-meilleures-de-l-allee-des-thuyas-6-mars-2026-a-19h30-19h30 »}]

Venez assister à la sortie de résidence de Broz’h Compagnie sur les thèmes de l’histoire de l’art, de la création, de l’obsession, de la transmission et de la folie. nantes nantes métropole