Seule en scène à la ferme des coteaux L’arbre endormi Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Seule en scène à la ferme des coteaux L’arbre endormi

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Un seul en scène virevoltant qui invite à découvrir les pouvoirs des arbres !

Nous sommes en 2526, les humains vivent dans d’immenses forêts avec les plantes et les animaux sauvages. Villes, villages et supermarchés ont disparus depuis bien longtemps. Mais pour que l’histoire ne se perde pas, une étrange narratrice vient raconter aux enfants comment tout cela à été possible ; quand et comment les humains ont redécouvert le chant des arbres ?

Plongez dans cette utopie écologique et poétique où la rencontre d’une petite fille et d’un arbre va changer le monde !

1h à partir de 5 ans

Réservation par le Centre Social Val’Mauges par téléphone au 02 41 77 74 29 .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A twirling one-man show that invites you to discover the powers of trees!

L’événement Seule en scène à la ferme des coteaux L’arbre endormi Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges