Séveyrac en fête Salles-la-Source
vendredi 14 août 2026 · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Séveyrac en fête
Séveyrac Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Les endredi 14 et samedi 15 août, c’est la fête à Séveyrac !
Vendredi 14 août
18h00 Théâtre Au-delà des montagnes bleues avec la compagnie La passerelle, aventure romanesque.
suivi d’une soirée disco avec DJ ROSE . Restauration rapide proposée sur place.
Vendredi 15 août
8h Petit-déjeuner traditionnel(tripous, tête de veau, cuisses de grenouille),
14h Concours de pétanque adultes enfants (fin des inscriptions 14h30,
14h-17h Animations enfants (structures gonflables, trampoline…) sur terrain ombragé
17h30 Thé dansant gratuit avec Sylvie Pullès
19h Apéro musical
20h30 repas champêtre jambon de pays melon, veau mariné, pommes de terre, fromages, dessert, vin, et café compris (résa Jean-Marc 06 28 58 88 44),
22h30 Bal gratuit avec Sylvie Pullès .
Rendez-vous sous les chapiteaux au niveau de la salle des fêtes. Week end organisé par le Comité des fêtes. .
Séveyrac Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie
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English :
On Friday the 14th and Saturday the 15th of August, it’s the Sévyrac Festival!
L’événement Séveyrac en fête Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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