SEYSSES EN LIVRES 12° ÉDITION SALLE DES FÊTES Seysses

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Seysses en livres revient avec une invitation au voyage, physique ou imaginaire. Pour cette journée exceptionnelle retrouvez des auteurs/illustrateurs en dédicace, des animations et des expositions…

Lire c’est voyager, voyager c’est lire Victor Hugo.

Seysses en livres revient avec une invitation au voyage, physique ou imaginaire. Pour cette journée exceptionnelle retrouvez des auteurs/illustrateurs en dédicace, des animations et des expositions… Bouclez vos valises et dépaysez-vous !

Auteurs jeunesse Ced, Chrysostome Gourio, Marie-Constance Mallard, Marion Puech

Auteurs adultes Maylis Adhémar (fiction), Chloé Chevalier (fantasy, SF), Gaétan Maran (jeunesse, fiction, SF), Bérénice Pichat (fiction), Nicolas Druart (Policier)

Auteurs 100% locaux Davy & Lionel Gonzalez (BD) et Martine Bignalet (récit de vie)

ATELIERS CARTES LECTURES ET VOYAGES par Zélibri

2 ateliers autour des cartes et affiches seront proposés pendant le salon l’un avec des pliages, l’autre avec de la sérigraphie…

SPECTACLE À LA PAGE par la Cie Rouge virgule

Un plateau vide, une pile de livres et deux personnages intrépides qui s’aventurent dans cet espace comme sur un terrain de jeu…

CARTES POSTALES, LE TIRAGE AU SORT

Déposez- nous vos plus belles cartes postales d’ici ou d’ailleurs un tirage au sort vous permettra peut-être de gagner un lot !

En partenariat avec la librairie de la Renaissance, le Prix du Jeune Ecrivain (PJE), le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse (CRILJ), les parents d’élèves de l’école Claire Roman, le Point d’Action Jeunes (PAJ)… .

English :

Seysses en livres returns with an invitation to travel, whether physical or imaginary. On this exceptional day, you’ll find author/illustrator signings, events and exhibitions?

