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Sézanne 1946, Le Prétoire, Sézanne

dimanche 20 septembre 2026 · Le Prétoire · Sézanne

Sézanne 1946, Le Prétoire, Sézanne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Prétoire
Adresse
Cour d'Orléans 51120 Sézanne
Ville
51120 Sézanne
Département
Marne

Sézanne 1946 Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Prétoire Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Sézanne 1946

Projection d’un film fixe réalisé en 1946 par Roger Henry, Régis Viltard et Etienne Burille permettant de découvrir ou de retrouver le Sézanne de cette époque. Présentation par Monsieur Jean-Marie Barcelo, de l’Association Sezannia.

Le Prétoire Cour d’Orléans 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est
Sézanne 1946

©Ville de Sézanne

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