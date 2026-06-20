AGENDA · Sézanne
Sézanne 1946, Le Prétoire, Sézanne
dimanche 20 septembre 2026 · Le Prétoire · Sézanne
Informations pratiques
Sézanne 1946 Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Prétoire Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Sézanne 1946
Projection d’un film fixe réalisé en 1946 par Roger Henry, Régis Viltard et Etienne Burille permettant de découvrir ou de retrouver le Sézanne de cette époque. Présentation par Monsieur Jean-Marie Barcelo, de l’Association Sezannia.
Le Prétoire Cour d’Orléans 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est
Sézanne 1946
©Ville de Sézanne
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