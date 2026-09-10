Shaârghot + Solitaris Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Shaârghot + Solitaris

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 23:00:00

Date(s) :

2026-12-05

SHAÂRGHOT nous provient tout droit d’une dimension parallèle, cyber-punk et cauchemardesque.

Armé de ses Shadows il ravage la scène, et imprègne chaque lieu de peinture noire, dans une ambiance post apocalyptique délirante. Une des grandes révélations de la scène indus electro/punk, la créature a fait ses armes auprès des pointures du genre Little Big / Punish Yourself / Hocico / Ministry / Les Tambours du Bronx / Front 242,etc. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Shaârghot + Solitaris Le Mans a été mis à jour le 2026-04-01 par CDT72