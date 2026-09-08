SHADOW KINGDOM, LE ROYAUME DES OMBRES, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

SHADOW KINGDOM, LE ROYAUME DES OMBRES Samedi 12 décembre, 16h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif C de 8 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:55:00+01:00

Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:55:00+01:00

La compagnie Japonaise Mochinosha signe un spectacle d’aventure fantastique en théâtre d’ombres aux effets inédits et à la forme narrative élégante et racée. Avec ses 300 marionnettes fabriquées à la main et projetées sur un grand écran, on croirait un film d’animation réalisé en direct sur scène. Une création de haute précision.

Au royaume des ombres il est défendu de dormir. Alors, quand le dieu du sommeil, Hypnos, s’empare du téléphone de la jeune Minerva, lui sera-t-il possible de renverser cette malédiction ? A l’heure où les jeunes ne lâchent pas leur téléphone une seconde, même à l’heure du coucher, l’histoire de Minerva parle à toutes les familles !

Prenant prétexte de cette situation banale à notre époque, la compagnie Mochinosha propose un spectacle à mi-chemin entre réalisme et onirisme, magie et pragmatisme, grâce à la puissance de son imaginaire. Grâce aussi à la beauté de ses 300 marionnettes originales, à la maitrise des couleurs et à son sens du récit parfaitement maitrisé. Shadow Kingdom est aujourd’hui une véritable référence en matière de création pour le jeune public.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/752420-shadow-kingdom-tout-public »}]

SHADOW KINGDOM, LE ROYAUME DES OMBRES – Compagnie Mochinosha – Japon Conte et théâtre d’ombres théâtre d’ombres

Cie Mochinosha