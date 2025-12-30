SHANNON WRIGHT INFLATABLE DEAD HORSES LES DOCKS Cahors

SHANNON WRIGHT INFLATABLE DEAD HORSES Début : 2026-03-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Shannon Wright, autrice compositrice, multi instrumentiste et interprète américaine, livre ce 7 février 2025 son onzième album, Reservoir of Love. Il embrasse, en un geste ample et néanmoins direct, fourmillant et retenu en la poignée de huit chansons éclairs, l’essence de son art. Depuis plus de 25 ans et son premier disque en solo (Flightsafety, 1999), elle creuse le sillon de chansons où l’intensité s’incarne tantôt en brasiers rock électriques, tantôt en ballades déchirantes et les mélodies, toujours renversantes, s’y parent de choeurs et cordes, du son chaud d’un Wurlitzer, d’une guitare et un piano joués de manière unique. Hanté par la maladie et le deuil, réalisé dans la solitude, ce disque s’avère empli d’énergie, débordant de lumière et d’amour. Inflatable Dead Horse en ouvertureInflatable Dead Horse est le projet mené par le gallois Daniel Mark Williams, installé en Occitanie. Un mélange de rock indé, d’after punk, de folk ‘unplugged’ à fleur de peau et d’américana réveillant tous les fans éperdus de The Velvet Underground, Iggy Pop, Nirvana et Leonard Cohen. Signé chez le label toulousain We Are Unique Records, le groupe sort son premier album, Love Songs, en 2020. Le disque est salué par la critique (Rock ‘N’ Folk, New Noise, Sens Critique etc.). Sortie de leur nouvel opus sur toutes les plateformes prévue au printemps 2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46