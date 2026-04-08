Cahors

Dor’Lot Emerveille

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-18

Les professionnels du tourisme du territoire se mobilisent pour proposer des offres tarifaires et des animations spéciales.

Habitants du Lot ou visiteurs, vous êtes invités à (re)partir à la découverte des richesses, des savoir-faire et des pépites touristiques du Lot.

Pendant 9 jours, profitez de nombreux bons plans proposés par des

grottes, châteaux, parcs animaliers, petits trains, croisières, canoë, accrobranche, golf, fermes, domaines viticoles, restaurants, campings, hôtels, villages vacances…

Plus de 60 établissements se réunissent ainsi autour d’une même envie

vous faire (re)tomber amoureux du Lot !

Au programme

✨des tarifs avantageux réductions, gratuités, tarifs préférentiels…

des avantages offerts : cadeau de bienvenue, apéritif ou café offert au restaurant…

des animations et visites spéciales pour vivre des expériences uniques.

De quoi ravir petits et grands, pour tous les budgets, aux quatre coins du territoire.

L’occasion parfaite de ralentir… et de s’émerveiller.

Comment en profiter ?

Pour bénéficier des offres, il suffit d’indiquer le code secret lors de la réservation.

Pour découvrir le code et consulter le programme complet des offres, rendez-vous sur

www.touristicvallees.com page DorLotemerveille .

En plus de ces offres, une GRANDE TOMBOLA GRATUITE est organisée chez tous les partenaires entre le 18 et le 26 avril avec plus de 100 lots à gagner, d’une valeur totale de près de 8 000 €

Nuits d’hôtel, repas gastronomiques, séjours en camping, entrées dans des sites, activités en famille… et bien d’autres surprises !

Pour participer, il suffit de scanner le QR code présent chez les partenaires de la tombola.

Et surtout, plus vous scannez dans différents établissements, plus vous augmentez vos chances de gagner! Alors profitez-en pour découvrir un maximum de lieux et multiplier vos chances !!

Les professionnels du tourisme du territoire se mobilisent pour proposer des offres tarifaires et des animations spéciales.

Habitants du Lot ou visiteurs, vous êtes invités à (re)partir à la découverte des richesses, des savoir-faire et des pépites touristiques du Lot.

Pendant 9 jours, profitez de nombreux bons plans proposés par des

grottes, châteaux, parcs animaliers, petits trains, croisières, canoë, accrobranche, golf, fermes, domaines viticoles, restaurants, campings, hôtels, villages vacances…

Plus de 60 établissements se réunissent ainsi autour d’une même envie

vous faire (re)tomber amoureux du Lot !

Au programme

✨des tarifs avantageux réductions, gratuités, tarifs préférentiels…

des avantages offerts : cadeau de bienvenue, apéritif ou café offert au restaurant…

des animations et visites spéciales pour vivre des expériences uniques.

De quoi ravir petits et grands, pour tous les budgets, aux quatre coins du territoire.

L’occasion parfaite de ralentir… et de s’émerveiller.

Comment en profiter ?

Pour bénéficier des offres, il suffit d’indiquer le code secret lors de la réservation.

Pour découvrir le code et consulter le programme complet des offres, rendez-vous sur

www.touristicvallees.com page DorLotemerveille .

En plus de ces offres, une GRANDE TOMBOLA GRATUITE est organisée chez tous les partenaires entre le 18 et le 26 avril avec plus de 100 lots à gagner, d’une valeur totale de près de 8 000 €

Nuits d’hôtel, repas gastronomiques, séjours en camping, entrées dans des sites, activités en famille… et bien d’autres surprises !

Pour participer, il suffit de scanner le QR code présent chez les partenaires de la tombola.

Et surtout, plus vous scannez dans différents établissements, plus vous augmentez vos chances de gagner! Alors profitez-en pour découvrir un maximum de lieux et multiplier vos chances !!

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Cahors 46000 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The region’s tourism professionals are mobilizing to offer special rates and events.

Lot residents or visitors, you’re invited to (re)discover the riches, know-how and tourist nuggets of the Lot.

For 9 days, take advantage of numerous good deals offered by:

grottes, castles, animal parks, little trains, cruises, canoeing, accrobranche, golf, farms, wine estates, restaurants, campsites, hotels, vacation villages…

More than 60 establishments have come together to share a common desire:

? to make you (re)fall in love with the Lot!

On the program:

?

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:

?

? special events and tours for unique experiences.

Enjoyment for young and old, for all budgets, in every corner of the country.

? The perfect opportunity to slow down? and marvel.

How to benefit?

To take advantage of the offers, simply enter the secret code when booking.

? To discover the code and view the full program of offers, visit:

www.touristicvallees.com ? DorLotemerveille page.

? In addition to these offers, a BIG FREE TOMBOLA is being organized at all partners between April 18 and 26 with over 100 prizes to be won, worth a total of almost 8,000?

Hotel nights, gourmet meals, camping holidays, entry tickets to sites, family activities… and many other surprises!

To enter, simply scan the QR code present at tombola partners.

And best of all, the more you scan at different establishments, the more you increase your chances of winning! So take the opportunity to discover as many places as possible and multiply your chances!

L’événement Dor’Lot Emerveille Cahors a été mis à jour le 2026-04-03 par ADT46