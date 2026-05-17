Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 14 novembre 2026.
Jonzac
Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Découvrez Sherlock Holmes Le Musical. Trophées de la meilleure comédie musicale jeune public en 2023. Proposé par Les Frères Safa
Retrouvez le plus célèbre des détectives dans une histoire inédite !
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Discover Sherlock Holmes The Musical. Trophies for Best Musical for Young Audiences in 2023. Presented by Les Frères Safa
Meet the most famous detective of all in a brand-new story!
L’événement Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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