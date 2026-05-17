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Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 14 novembre 2026.

Lieu : Centre des Congrès de Haute-Saintonge

Adresse : 57 avenue Jean Moulin

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Jonzac

Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29  tourisme@villedejonzac.fr

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English :

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L’événement Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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