Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Jonzac

Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Découvrez Sherlock Holmes Le Musical. Trophées de la meilleure comédie musicale jeune public en 2023. Proposé par Les Frères Safa

Retrouvez le plus célèbre des détectives dans une histoire inédite !

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Discover Sherlock Holmes The Musical. Trophies for Best Musical for Young Audiences in 2023. Presented by Les Frères Safa

Meet the most famous detective of all in a brand-new story!

L’événement Sherlock Holmes Comédie musicale jeune public Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge