Shigeru Ban du minimalisme à l’éclectisme, Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges

Informations pratiques

Shigeru Ban du minimalisme à l’éclectisme Mardi 15 décembre, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Haute-Vienne

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T18:30:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-15T18:30:00+01:00 – 2026-12-15T20:00:00+01:00

Lauréat du Prix Pritzker en 2014, Shigeru Ban (1957-) allie pleinement l’héritage de l’architecture traditionnelle japonaise et celui du Mouvement moderne initié il y a déjà un siècle. Mais le parcours singulier de cet architecte le conduit aussi sur des chemins très variés, des abris temporaires destinés aux victimes de tremblements de terre à l’expérimentation de matériaux recyclables et bon marché : carton, bois, bambou. Connu notamment pour ses constructions en tubes de carton, il est aussi, en France, l’auteur avec Jean de Gastines du Centre Georges Pompidou de Metz (2009) et de la Seine Musicale sur l’ile Seguin à Boulogne-Billancourt (2017).

Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville 1 place Aimé Césaire, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison.architecture.limousin@gmail.com »}]

de Gilles Ragot architecture shigeru ban

shigeru ban architects