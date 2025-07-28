Shiraz MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

Shiraz MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Pièce pour 7 danseurs.ses

Créée en février 2024 au Tanzfabrik Berlin

Armin Hokmi, chorégraphie

Révélation du Festival Montpellier Danse 2024.

Sa nouvelle pièce s’articule autour du Festival des arts de Shiraz, organisé de 1967 à 1977 au sud-ouest de l’Iran. Ce festival a fait se rencontrer des formes d’expression artistique et des cultures très diverses, hors des polarités stéréotypées modernité/tradition, Orient/Occident… Quarante-cinq ans après, Armin Hokmi réactive le Festival de Shiraz au cœur du monde d’aujourd’hui avec sa pièce chorégraphique en forme d’hommage.

L’ensemble génère une expérience unique, captivante de bout en bout.

Après avoir tourné en Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, félicitons-nous que Shiraz passe par Limoges au sein d’une tournée française qui fait étape sur les plus grandes scènes chorégraphiques !

> Durée environ 50 min .

