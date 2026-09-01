Shlag-Market X Utopia Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Shlag-Market X Utopia

Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 de 21h à 4h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 33 – 33 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-26 04:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le Shlag Market s’installe à Utopia, à la Friche Belle de Mai !

25 stands alternatifs, créateur·ices, DJ sets, food trucks et découvertes entre deux nuits de festival.

Le Shlag Market rejoint Utopia à la Friche Belle de Mai pour deux nuits placées sous le signe de la musique et de la création alternative.



Utopia, c’est un festival marseillais qui rassemble des milliers de personnes autour de 4 scènes de DJ sets, des food trucks… et cette année, le Shlag Market sera aussi de la partie !



De 21h à 4h, environ 25 stands aux univers alternatifs viendront s’installer au cœur du festival.



L’occasion de découvrir des créateur·ices et artistes dans un contexte complètement différent du marché traditionnel ici, on chine et on découvre de nouvelles créations en plein festival, entre deux DJ sets. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Massiliart.evenement@gmail.com

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English :

The Shlag Market is coming to Utopia at the Friche Belle de Mai!

25 alternative vendor booths, creators, DJ sets, food trucks, and new discoveries between festival nights.

L’événement Shlag-Market X Utopia Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille