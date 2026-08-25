Informations pratiques

Betschdorf

Shopping de Noël

Rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Rencontrez les exposants et découvrez leurs créations sur le thème de Noël afin de trouver des idées de cadeaux ! Ateliers bricolages pour enfants et rencontre avec le Saint-Nicolas.

Comme l’année dernière le shopping de Noël lancera les festivités de Noël ! Ce sera l’occasion d’aller à la rencontre d’exposants proposant toutes sortes de produits sur le thème de Noël mais aussi tout le nécessaire pour trouver des idées de cadeaux de Noël. Des ateliers bricolages pour enfants et une rencontre avec le Saint-Nicolas seront au rendez-vous.

Une restauration sera proposée sur place et les bénéfices de la vente des desserts seront reversés à une association caritative. 0 .

Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mairie.infos@betschdorf.com

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Meet the exhibitors and discover their Christmas-themed creations for gift ideas! Children’s craft workshops and a meeting with Saint Nicholas.

L’événement Shopping de Noël Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte