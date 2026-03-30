Shoreline Chorus à l’Église de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris

Programme :Anthem / Leonard Cohen

Hymn to Freedom / Oscar Peterson

Ave Maris Stella / Diane Loomer

In Christ Alone / Larry Nickel

Jabula Jesu / Stephen Hatfield

O Source Of All / Brian Tate

Remember / Stephen Chatman

Keep Your Lamp Burning / Jane Best

On Monday I Never Go To Work / Larry Nickel

The Lord’s Prayer / Harry T. Burleigh

Walk In The Light / Robert HoughtonBlue Green Hills Of Earth / Kim Oler

By The Waters Of Babylon / Will Schmid

Calling My Children Home / Joseph Jennings

I’m Going Home / Pepper Choplin

Lead Me, Lord / Samuel Wesley

Seize The Day / Kirby Shaw

Le Shoreline Chorus a vu le jour en septembre 1999 et en est actuellement à sa 27e saison. Il s’agit d’une chorale municipale mixte de 50 membres basée à Owen Sound et dirigée par Ann-Marie MacDairmid.Ann-Marie a fondé Shoreline simplement par désir « de diriger ma propre chorale et de chanter la musique que j’aurais aimé avoir l’occasion de chanter quand j’étais au lycée ».

Au cours des vingt-six dernières années, les programmes ont présenté des répertoires variés : Broadway, Doo-Wop, Motown, musique de cinéma, danse, jazz et blues, Noël, American Bandstand, musique des années folles, musique commémorative, spirituals, gospel, musique africaine, folk et musique canadienne, par des compositeurs tels que Mozart, Haendel, Haydn, Bach, Fauré, Copland, Thompson, Weill, Barber, Shearing, Chilcott et bien d’autres.Shoreline, accompagnée de ses familles et amis, s’est rendue à Cuba (avril 2012), aux Pays-Bas (avril 2014), en Irlande (mars 2016), en République tchèque et en Allemagne (avril 2018) ainsi qu’en Espagne (avril 2024).

Au cours de ces tournées, elle a donné des concerts, s’est jointe à des chorales locales et a chanté dans des églises, devant des monuments, dans des châteaux et des musées.Originaire de Thornbury, en Ontario, Ann-Marie MacDairmid est la fondatrice, directrice et accompagnatrice du Shoreline Chorus à Owen Sound. Elle est titulaire d’une licence en musique avec distinction de la Wilfrid Laurier University et d’une maîtrise en musique (spécialisation en orgue) de la University of Western Ontario.Ann-Marie est également directrice musicale à l’église presbytérienne St. Andrew’s et au Queen Street Sings à Kitchener, ainsi qu’accompagnatrice du Grand River Chorus à Brantford. Pianiste, organiste, percussionniste, enseignante et chef de chœur accomplie, elle prépare des programmes couvrant un large éventail de genres musicaux, allant du baroque à Broadway.

En décembre 2010, Ann-Marie a reçu le prix Paul Harris Fellow du Rotary Club de Thornbury-Clarksburg pour son engagement au sein du Rotary et de la collectivité. En juin 2025, elle a reçu le prix June Callwood pour ses réalisations exceptionnelles en matière de bénévolat, qui récompense les personnes pour leurs « contributions exceptionnelles à leurs collectivités et à la province de l’Ontario ».

Le Shoreline Chorus, d’Ontario, Canada, présente un programme de chansons sacrées, spirituelles et traditionnelles pour chœur mixte

Le vendredi 17 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T16:00:00+02:00_2026-04-17T17:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

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