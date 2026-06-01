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Short People, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Short People, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Short People, Parc des Droits de l’Homme, Nantes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Short People Dimanche 21 juin, 20h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante et soudée que rien ne peut faire chuter. Une danse survitaminée qui contamine joyeusement les corps !

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante soudée…

© Alain Scherer

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