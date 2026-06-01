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Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Short People Dimanche 21 juin, 20h30 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante et soudée que rien ne peut faire chuter. Une danse survitaminée qui contamine joyeusement les corps !

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante soudée…

© Alain Scherer

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