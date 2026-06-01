Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne

Short People Dimanche 21 juin, 20h30 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante et soudée que rien ne peut faire chuter. Une danse survitaminée qui contamine joyeusement les corps !

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante soudée…

© Alain Scherer