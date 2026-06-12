Show Cabaret Théâtre le Zèbre de Belleville Paris

La Danse Cabaret Academie présente son grand spectacle, un show cabaret unique imaginé et dirigé par Patricia Vigorosa, ancienne danseuse du Crazy Horse.

À travers une succession de tableaux artistiques mêlant danse, chant, élégance et mise en scène soignée, les élèves et artistes de l’académie vous invitent à découvrir un univers glamour, inspiré des plus grands cabarets parisiens.

Costumes entièrement créés sur mesure, chorégraphies originales, plumes, strass et émotions rythment cette soirée où passion, créativité et dépassement de soi se rencontrent sur scène.

Bien plus qu’un simple spectacle de danse, ce show est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et de préparation, offrant au public une expérience immersive et spectaculaire dans l’univers du cabaret.

Un véritable voyage au cœur de l’art du cabaret, imaginé par la chorégraphe et ancienne danseuse du Crazy Horse Patricia Vigorosa.

Du vendredi 26 juin 2026 au samedi 27 juin 2026 :

payant

À partir de 22 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre le Zèbre de Belleville 63, boulevard de Belleville 75011 Paris

https://www.billetweb.fr/all-that-glitters info@dansecabaretacademie.fr



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