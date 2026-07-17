Show d’impro Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
dimanche 31 janvier 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Show d’impro Danse
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 20:30:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Collectif Imprévu.e.s / DANSE-IMPROVISATION
Le show d’impro est un événement, une rencontre entre 6 danseuses et danseurs de différents styles, orchestré par un maître de cérémonie. Répartis en deux équipes, les participants sont invités à relever une série d’improvisations en suivant plusieurs contraintes. Ici, pas de jury, c’est le public qui vote.
> Dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse ! Du 29 jan. au 8 fév.
Tout public
Durée 1h15
Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Show d’impro Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON