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AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

Show d’impro Danse L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

dimanche 31 janvier 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

Show d’impro Danse

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 20:30:00
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

Collectif Imprévu.e.s / DANSE-IMPROVISATION

Le show d’impro est un événement, une rencontre entre 6 danseuses et danseurs de différents styles, orchestré par un maître de cérémonie. Répartis en deux équipes, les participants sont invités à relever une série d’improvisations en suivant plusieurs contraintes. Ici, pas de jury, c’est le public qui vote.

> Dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse ! Du 29 jan. au 8 fév.

Tout public
Durée 1h15
Tarifs 14€ / 11€ / 9€   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

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English :

L’événement Show d’impro Danse Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

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