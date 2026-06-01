Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites Ault
Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites Ault samedi 3 octobre 2026.
Ault
Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites
10 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 00:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Soirée 100 % vibes reggae et ragga avec deux figures incontournables de la scène française !
BIG RED (Raggasonic) IRIE ITES
Le Fil Rouge à Ault vibrera au rythme des basses, des lyrics engagés et de l’énergie légendaire de ces artistes qui ont marqué plusieurs générations.
Ambiance reggae • ragga • dancehall
Bar & restauration sur place
Sound system et bonnes vibrations garanties
Bar et restauration
Pré-vente 10€
Sur place 15€
Soirée 100 % vibes reggae et ragga avec deux figures incontournables de la scène française !
BIG RED (Raggasonic) IRIE ITES
Le Fil Rouge à Ault vibrera au rythme des basses, des lyrics engagés et de l’énergie légendaire de ces artistes qui ont marqué plusieurs générations.
Ambiance reggae • ragga • dancehall
Bar & restauration sur place
Sound system et bonnes vibrations garanties
Bar et restauration
Pré-vente 10€
Sur place 15€ .
10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening of 100% reggae and ragga vibes with two leading figures on the French scene!
? BIG RED (Raggasonic) ? IRIE ITES
Le Fil Rouge in Ault will vibrate to the rhythm of the bass, the committed lyrics and the legendary energy of these artists who have marked several generations.
? Reggae atmosphere ? ragga ? dancehall
? Bar & catering on site
? Sound system and good vibes guaranteed
Bar and catering
Pre-sale 10?
On site: 15?
L’événement Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites Ault a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- 1ère édition Bellevue en fête Ault 12 juin 2026
- Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault 12 juin 2026
- Loto Ault 13 juin 2026
- Randonnée Voyage aux falaises Ault 13 juin 2026
- Spectacle Chants et Saynètes Barbara, une longue dame brune Ault 14 juin 2026