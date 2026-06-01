Ault

Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites

10 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 00:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée 100 % vibes reggae et ragga avec deux figures incontournables de la scène française !

BIG RED (Raggasonic) IRIE ITES

Le Fil Rouge à Ault vibrera au rythme des basses, des lyrics engagés et de l’énergie légendaire de ces artistes qui ont marqué plusieurs générations.

Ambiance reggae • ragga • dancehall

Bar & restauration sur place

Sound system et bonnes vibrations garanties

Bar et restauration

Pré-vente 10€

Sur place 15€

Soirée 100 % vibes reggae et ragga avec deux figures incontournables de la scène française !

BIG RED (Raggasonic) IRIE ITES

Le Fil Rouge à Ault vibrera au rythme des basses, des lyrics engagés et de l’énergie légendaire de ces artistes qui ont marqué plusieurs générations.

Ambiance reggae • ragga • dancehall

Bar & restauration sur place

Sound system et bonnes vibrations garanties

Bar et restauration

Pré-vente 10€

Sur place 15€ .

10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44

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English :

An evening of 100% reggae and ragga vibes with two leading figures on the French scene!

? BIG RED (Raggasonic) ? IRIE ITES

Le Fil Rouge in Ault will vibrate to the rhythm of the bass, the committed lyrics and the legendary energy of these artists who have marked several generations.

? Reggae atmosphere ? ragga ? dancehall

? Bar & catering on site

? Sound system and good vibes guaranteed

Bar and catering

Pre-sale 10?

On site: 15?

L’événement Showcase Big Red Raggasonic Feat Iriesites Ault a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS