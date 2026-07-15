Showcase Kotékask La Bouillotte côté clairière Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Showcase Kotékask

La Bouillotte côté clairière 1 rue Cri Cri Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Showcase suivi d’une discussion avec les artistes. Musique électronique et percussions (instruments vintage et de fabrication artisanale).

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La Bouillotte côté clairière 1 rue Cri Cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

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English :

Performance followed by a discussion with the artists. Electronic music and percussion (vintage and handcrafted instruments).

L’événement Showcase Kotékask Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme