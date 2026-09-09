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Showing up, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 20 novembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Showing up, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Showing up Vendredi 20 novembre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00

Showing up
De Kelly Reichardt
Avec Michelle Wiliams, Judd Hirsch, Amanda Plummer, John Magaro
États-Unis, 2022, 1h48, VOSTFR
Projection suivie d’un échange avec le public
A quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration…
« Kelly Reichardt brosse son autoportrait et ironise sur le milieu de l’art ».
Le Monde.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

Allyson RIGGS_Courtesy_A24 Diaphana

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