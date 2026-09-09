Showing up, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
vendredi 20 novembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Showing up Vendredi 20 novembre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00
Showing up
De Kelly Reichardt
Avec Michelle Wiliams, Judd Hirsch, Amanda Plummer, John Magaro
États-Unis, 2022, 1h48, VOSTFR
Projection suivie d’un échange avec le public
A quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration…
« Kelly Reichardt brosse son autoportrait et ironise sur le milieu de l’art ».
Le Monde.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
Allyson RIGGS_Courtesy_A24 Diaphana
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