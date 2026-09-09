Showing up, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Showing up Vendredi 20 novembre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T15:00:00+01:00 – 2026-11-20T18:00:00+01:00

Showing up

De Kelly Reichardt

Avec Michelle Wiliams, Judd Hirsch, Amanda Plummer, John Magaro

États-Unis, 2022, 1h48, VOSTFR

Projection suivie d’un échange avec le public

A quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres. Le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration…

« Kelly Reichardt brosse son autoportrait et ironise sur le milieu de l’art ».

Le Monde.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

Allyson RIGGS_Courtesy_A24 Diaphana