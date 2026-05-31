Showroom RHD Régional et Bio 2026, Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11), Narbonne

Showroom RHD Régional et Bio 2026 Mercredi 7 octobre, 10h00 Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11) Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Depuis 14 ans, Le Showroom RHD rassemble en 1 seul lieu physique tous les acteurs engagés en faveur d’une restauration locale, de qualité et accessible au plus grand nombre.

Il est LE rendez-vous phare pour développer la présence des produits régionaux dans la Restauration Hors Domicile (RHD).

AD’OCC vous donne rendez-vous le 7 octobre à la Narbonne Arena (11).

Le principe du salon

Une rencontre 100% business réservée aux entreprises qui produisent et/ou transforment en région

Un format efficace avec un maximum de contacts qualifiés sur une journée

Qui expose ?

Entreprises agricoles et agroalimentaires basées en région Occitanie

Toutes catégories de produits (hors boissons alcoolisées)

Production et/ou transformation en région Occitanie

Gammes de produits adaptées à la restauration hors domicile

Qui visite ?

Restauration collective (publique et privée) : cuisines centrales, sociétés de restauration collective (SRC), établissements en direct, grossistes, etc.

Restauration commerciale : cash&carry, grossistes, traiteurs, CHR, acteurs du snacking, etc.

5 bonnes raisons d’exposer

Inscrivez-vous dans une démarche collective de valorisation de l’offre alimentaire d’Occitanie

Rencontrez plus de 300 acheteurs de la restauration collective et commerciale

Bénéficiez d’un format efficace avec un maximum de contacts qualifiés sur 1 journée, et ce à moindre coût (voir les formules d’exposition ci-dessous)

Profitez des moyens de communication du salon (emailings, catalogue des exposants, presse, etc.) et de sa notoriété : il s’agit cette année de sa 14ème édition

Augmentez votre visibilité en candidatant aux “Trophées du Showroom RHD”

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Date limite d’inscription : 26 juin 2026

Contacts AD’OCC

Laurence Gravey : 06 23 06 82 73

laurence.gravey@agence-adocc.com

Mélodie Mercui : 06 11 96 25 65

melodie.mercui@agence-adocc.com

Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11) 74 Av. Maître Hubert Mouly, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://server.matchmaking-studio.com/fr/Showroom_RHD_Region_Occitanie_2026/ »}] [{« link »: « http://dl.agence-adocc.com/o1775830763-71/Plaquette-Exposants-2026.pdf »}, {« link »: « mailto:laurence.gravey@agence-adocc.com »}, {« link »: « mailto:melodie.mercui@agence-adocc.com »}]

Le « SHOWROOM RHD Régional et Bio » est le salon de référence dédié aux rencontres entre fournisseurs d’Occitanie et acheteurs de la restauration collective et commerciale.