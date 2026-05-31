Showroom RHD Régional et Bio 2026, Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11), Narbonne
Showroom RHD Régional et Bio 2026, Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11), Narbonne mercredi 7 octobre 2026.
Showroom RHD Régional et Bio 2026 Mercredi 7 octobre, 10h00 Narbonne ARENA, 74 Av. Maître Hubert Mouly, Narbonne (11) Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00
Depuis 14 ans, Le Showroom RHD rassemble en 1 seul lieu physique tous les acteurs engagés en faveur d’une restauration locale, de qualité et accessible au plus grand nombre.
Il est LE rendez-vous phare pour développer la présence des produits régionaux dans la Restauration Hors Domicile (RHD).
AD’OCC vous donne rendez-vous le 7 octobre à la Narbonne Arena (11).
Le principe du salon
- Une rencontre 100% business réservée aux entreprises qui produisent et/ou transforment en région
- Un format efficace avec un maximum de contacts qualifiés sur une journée
Qui expose ?
- Entreprises agricoles et agroalimentaires basées en région Occitanie
- Toutes catégories de produits (hors boissons alcoolisées)
- Production et/ou transformation en région Occitanie
- Gammes de produits adaptées à la restauration hors domicile
Qui visite ?
- Restauration collective (publique et privée) : cuisines centrales, sociétés de restauration collective (SRC), établissements en direct, grossistes, etc.
- Restauration commerciale : cash&carry, grossistes, traiteurs, CHR, acteurs du snacking, etc.
5 bonnes raisons d’exposer
- Inscrivez-vous dans une démarche collective de valorisation de l’offre alimentaire d’Occitanie
- Rencontrez plus de 300 acheteurs de la restauration collective et commerciale
- Bénéficiez d’un format efficace avec un maximum de contacts qualifiés sur 1 journée, et ce à moindre coût (voir les formules d’exposition ci-dessous)
- Profitez des moyens de communication du salon (emailings, catalogue des exposants, presse, etc.) et de sa notoriété : il s’agit cette année de sa 14ème édition
- Augmentez votre visibilité en candidatant aux “Trophées du Showroom RHD”
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Date limite d’inscription : 26 juin 2026
Contacts AD’OCC
Laurence Gravey : 06 23 06 82 73
laurence.gravey@agence-adocc.com
Mélodie Mercui : 06 11 96 25 65
melodie.mercui@agence-adocc.com
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Le « SHOWROOM RHD Régional et Bio » est le salon de référence dédié aux rencontres entre fournisseurs d’Occitanie et acheteurs de la restauration collective et commerciale.
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