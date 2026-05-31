Si on chantait ? Concert Chorale, Collège Jacques Ellul, Bordeaux
Si on chantait ? Concert Chorale, Collège Jacques Ellul, Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Si on chantait ? Concert Chorale Vendredi 19 juin, 20h30 Collège Jacques Ellul Gironde
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00
Deux chorales à quatre voix réunissent 40 chanteuses et chanteurs accompagnés de musiciens, sur le thème du voyage
Avec
La cheffe de chœur Sonia Gimenez-Shutes,
Paul Castrique à la guitare,
Nathanaël Gimenez-Shutes à la guitare et autres instruments,
Gaël Grosjean aux percussions,
Hervé Rigaud à la Guitare.
A découvrir cette année, un nouveau répertoire éclectique et dynamique dans la joie et la bonne humeur !
Ouverture des portes au public à 20h
Collège Jacques Ellul 30 rue Gustave Eiffel, 33000 Bordeaux Bastide Bordeaux 33015 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un concert qui réunit les chorales de Voix Publiques et Se Canto concert chant
DR
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026