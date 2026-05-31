Si on chantait ? Concert Chorale, Collège Jacques Ellul, Bordeaux

Si on chantait ? Concert Chorale Vendredi 19 juin, 20h30 Collège Jacques Ellul Gironde

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:30:00+02:00

Deux chorales à quatre voix réunissent 40 chanteuses et chanteurs accompagnés de musiciens, sur le thème du voyage

Avec

La cheffe de chœur Sonia Gimenez-Shutes,

Paul Castrique à la guitare,

Nathanaël Gimenez-Shutes à la guitare et autres instruments,

Gaël Grosjean aux percussions,

Hervé Rigaud à la Guitare.

A découvrir cette année, un nouveau répertoire éclectique et dynamique dans la joie et la bonne humeur !

Ouverture des portes au public à 20h

Collège Jacques Ellul 30 rue Gustave Eiffel, 33000 Bordeaux Bastide Bordeaux 33015 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un concert qui réunit les chorales de Voix Publiques et Se Canto concert chant

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