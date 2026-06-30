SIBYLLINE | LÉO LÉRUS CIE ZIMARÈL Sète
jeudi 13 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
SIBYLLINE | LÉO LÉRUS CIE ZIMARÈL
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-13
fin : 2027-05-13
Date(s) :
2027-05-13
Porté par le souffle de ses racines guadeloupéennes, Léo Lérus y associe l’énergie des danses contemporaines et traditionnelles pour exprimer l’audace et la liberté. Une écriture chorégraphique flamboyante au son des musiques caribéennes.
Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement SIBYLLINE | LÉO LÉRUS CIE ZIMARÈL Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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