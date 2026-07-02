Sieste littéraire, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Sieste littéraire Jeudi 5 novembre, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T15:30:00+01:00 – 2026-11-05T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T15:30:00+01:00 – 2026-11-05T16:30:00+01:00

Bien installés dans des transats, venez découvrir autrement l’exposition Jean Dupas & Co, le temps d’un moment suspendu.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/sieste-litteraire-1

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/sieste-litteraire-1 »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage