Sieste musicale avec Vibre à Soi à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Sieste musicale avec Vibre à Soi à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23

Laissez-vous bercer par les sons et accordez-vous une parenthèse de relaxation totale lors d’un après-midi de détente au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous placé sous le signe du lâcher-prise, la guinguette s’associe à Vibre à Soi pour vous proposer une expérience profondément ressourçante. Programmée sur deux dimanches de l’été, cette sieste musicale vous invite à vous installer confortablement sous les arbres pour vous détendre au rythme des vagues sonores et des instruments apaisants. Une pause idéale en plein cœur du week-end pour déconnecter du quotidien en harmonie avec la nature environnante.

Dès 18h, la fin de journée se prolonge avec gourmandise grâce à la présence de foodtrucks différents selon les dates

– Le dimanche 19 juillet Le foodtruck Boit’o’pate s’installe sur la base nautique avec ses pâtes fraîches maison.

– Le dimanche 23 août Le foodtruck Le four qui roule prend le relais pour vous faire découvrir ses fouaces traditionnelles.

Ces spécialités viennent enrichir l’offre habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, vous permettant de terminer le week-end de manière conviviale au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be lulled by the sounds and indulge in an afternoon of total relaxation on the banks of the river Èvre.

L’événement Sieste musicale avec Vibre à Soi à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges