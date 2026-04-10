Sieste musicale Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Sieste musicale Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire dimanche 7 juin 2026.
Mauges-sur-Loire
Sieste musicale Guinguette du bout de l’Île
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une parenthèse poétique lors d’une sieste musicale au piano avec Aubry Tandé.
Le temps d’un concert, Aubry Tandé vous invite à une immersion poétique à travers les notes de son piano. Cette sieste musicale est une invitation au voyage intérieur, oscillant entre des mélodies mélancoliques et des rythmes tantôt turbulents, tantôt caressants. Installez-vous confortablement pour savourer cette expérience immersive où la musique se fond dans le paysage ligérien pour créer une véritable bulle de sérénité.
Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr
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English :
A poetic interlude during a musical piano siesta with Aubry Tandé.
L’événement Sieste musicale Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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