Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SIESTE MUSICALE

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Dans le cadre des évènements de l’été de l’association Ensemble sur Le Chemin, Emmanuelle et Bertrand vous propose une sieste musicale !

Réservation au 06 76 55 54 95

Dans le cadre des évènements de l’été de l’association Ensemble sur Le Chemin, Emmanuelle et Bertrand vous propose une sieste musicale !

Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant. Ils créent des expériences collectives en lien avec le vivant, au cœur d’une nature préservée.

Réservation au 06 76 55 54 95 .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95

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English :

As part of the summer events organized by the Ensemble sur Le Chemin association, Emmanuelle and Bertrand invite you to a musical nap!

Reservations: 06 76 55 54 95

L’événement SIESTE MUSICALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère