SIESTE MUSICALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SIESTE MUSICALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 23 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SIESTE MUSICALE
Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30
Dans le cadre des évènements de l’été de l’association Ensemble sur Le Chemin, Emmanuelle et Bertrand vous propose une sieste musicale !
Réservation au 06 76 55 54 95
Dans le cadre des évènements de l’été de l’association Ensemble sur Le Chemin, Emmanuelle et Bertrand vous propose une sieste musicale !
Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant. Ils créent des expériences collectives en lien avec le vivant, au cœur d’une nature préservée.
Réservation au 06 76 55 54 95 .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95
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English :
As part of the summer events organized by the Ensemble sur Le Chemin association, Emmanuelle and Bertrand invite you to a musical nap!
Reservations: 06 76 55 54 95
L’événement SIESTE MUSICALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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