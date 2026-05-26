Sieste Poétique musicale gasconne SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Sieste Poétique musicale gasconne

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Laissez-vous porter par la voix de Paulina Kamakine pour une parenthèse de douceur et de sérénité. Au programme calme et apaisement, patz e doçor gascona. Planvenguda a nosta !

Jardin de la Maison du Patrimoine.

Tout public. Gratuit.

Déplacée ou annulée en cas d’intempéries, renseignements au près de l’accueil de l’office du tourisme.

Ces activités sont financées dans le cadre du projet EFA 127/01 PATRIM 4.0 qui bénéficie d’un cofinancement de 65 % de l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A Espagne-France Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de promouvoir l’intégration économique et sociale de la région frontalière Espagne-France-Andorre .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Let yourself be carried away by Paulina Kamakine’s voice for an interlude of gentleness and serenity. On the program: calm and soothing, patz e doçor gascona. Planvenguda a nosta!

L’événement Sieste Poétique musicale gasconne Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de St Lary|CDT65