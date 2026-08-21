Siestes littéraires, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Siestes littéraires Samedi 3 octobre, 17h00, 18h30 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Entrée libre, Réservation conseillée, Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Le principe est simple : prenez place dans un espace cosy, laissez le quotidien s’éloigner et ouvrez grand vos oreilles. Deux bibliothécaires vous liront à voix haute une sélection de textes variés : extraits de romans, poèmes, nouvelles…

À l’issue de la lecture, un temps d’échanges sera proposé aux participants, ainsi qu’une sélection d’ouvrages pour prolonger l’expérience.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50

Fermez les yeux, installez-vous et laissez-vous bercer par les mots. Nous vous invitons à découvrir les Siestes littéraires, une animation mêlant détente et plaisir de l’écoute.

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