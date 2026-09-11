Siestes musicales : kotamo et voix par Gaya, Phare de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Siestes musicales : kotamo et voix par Gaya 19 et 20 septembre Phare de Chassiron Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Gaya vous invite à vivre une expérience sensorielle unique avec Kotamo et sa voix. Cette sieste musicale, sous la forme d’un concert méditatif, propose de s’allonger au cœur des jardins de Chassiron pour se laisser porter par les sons, les vibrations et le chant.

Entre improvisations musicales et chant intuitif, ce voyage intérieur favorise la détente et le lâcher-prise.

Gratuit, en accès libre.

En cas de mauvais temps, les siestes musicales seront proposées à la salle de l’Escale.

Phare de Chassiron 57 Rue de Chassiron au Bourg, 17650 Saint-Denis-d’Oléron, France Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546751862 http://www.chassiron.net Construit entre 1834 et 1836 sous la conduite de l’ingénieur Lescure Bellerive, le phare a remplacé une tour mise en service en 1685 pour assurer la signalisation de cette passe dangereuse, commandant l’entrée de l’arsenal de Rochefort.

Sa mise en service est effective en 1836 avec une lampe à huile et appareil lenticulaire pour feu fixe de premier ordre.

Une rotonde à la base sert de logement aux gardiens, indépendante de la tour.

Le fût abrite un escalier de 224 marches, une pièce de stockage et une chambre de veille.

La lanterne, avec son paratonnerre, s’élève à 50 mètres au-dessus des hautes mers et 43 mètres au-dessus du sol.

Peinte en blanc au départ, la tour a été dotée de trois bandes noires en 1936.

Dès l’origine, Chassiron a été doté des dernières technologies en matière d’éclairage. Le premier système se compose d’une lampe à huile végétale (colza) de six mèches avec une pompe et fonctionnant comme une horloge. Un régulateur à ailette permet l’alimentation en huile.

En 1891, il est l’un des premiers phares à être équipé avec des lentilles à échelons dites de Fresnel. En 1895, une usine à gaz d’huile est installée au pied du phare. L’incandescence du gaz d’huile dans un manchon y est testée. De 1902 à 1905, à titre expérimental, la lampe du phare utilise le gaz d’acétylène qui a pu être stocké sans risque d’explosion à partir de 1899 grâce à l’utilisation d’une matière poreuse garnissant les citernes.

En 1930, un système d’éclairage par ampoule électrique de 24000 watts est mis en place. Des transformateurs sont installés dans l’ancienne usine à gaz d’huile.

Pour les Journées du Patrimoine, Gaya propose une expérience sensorielle unique avec Kotamo et sa voix.

©Mairie Saint-Denis d’Oléron (IA)