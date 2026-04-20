Signature Tiers & Topher La Galerne Le Havre

Le Havre

Signature Tiers & Topher

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le havrais Tiers, rappeur mais aussi scénariste de mangas, signe le scénario de ce shônen illustré par le mangaka Topher, artiste découvert aux éditions Glénat sur les séries Tinta Run et Wind Fighters .

Tous deux viennent à La Galerne pour la sortie du deuxième tome de Hajime ! , le manga officiel sur la légende mondiale du judo Teddy Riner .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Signature Tiers & Topher

L’événement Signature Tiers & Topher Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie