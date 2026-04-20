Atelier Duo chocolats & gourmandises La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Duo chocolats & gourmandises

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Et si vous partagiez un moment 100 % douceur en cuisine ? La Grande École vous propose un atelier gourmand à vivre à deux parent et enfant unis derrière les fourneaux pour créer de délicieuses douceurs au chocolat. Au programme Réalisation de gourmandises chocolatées Création de petites douceurs à décorer ensemble Astuces simples pour réussir le chocolat à la maison Dégustation sur place ou à emporter Un atelier ludique et accessible, pensé pour que chacun mette la main à la pâte, s’amuse et reparte fier de ses créations. Pas besoin d’être un chef juste l’envie de partager, de rire… et d’aimer le chocolat.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Duo chocolats & gourmandises

L’événement Atelier Duo chocolats & gourmandises Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie